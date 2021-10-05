33-летний Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией» еще на 4 года

Нынешнее соглашение действует до 2023-го года

Роберт Левандовски / Фото: Чемпионат

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намерен продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Bild.

По информации источника, 33-летний форвард хочет продлить соглашение еще на 2 года. Действующий контракт Левандовски с Баварией действует до 2023-го года, поляк намерен продлить его до 2025-го.

В текущем сезоне Левандовски забил 7 мячей в 7-ми матчах за «Баварию».

Ранее стало известно, что в матче с «Динамо» (0:5) Левандовски установил исторический рекорд.