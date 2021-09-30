Левандовски в матче с «Динамо» установил исторический рекорд

Поляк не прекращает удивлять своими достижениями

Роберт Левандовски / фото - beIN SPORTS

В матче второго тура группового этапа ЛЧ «Бавария» разгромила киевское «Динамо» (5:0).

Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски отметился дублем в воротах Георгия Бущана.

Как сообщает OPTA, этот матч стал для поляка знаковым и по другой причине.

Победа над киевлянами стала для поляка 18-й подряд в Лиге чемпионов – нападающий первый игрок в истории турнира, который достиг этой отметки.

В последний раз форвард ушел с поля после матча ЛЧ без победы еще в 2019-м году, когда его команда уступила в 1/8 ЛЧ 18/19 «Ливерпулю».

Триумфальный сезон 19/20 мюнхенцы закончили без единой потери очков за всю кампанию, а в минувшем сезоне проигранный матч 1/4 финала с ПСЖ и ничейную игру с «Атлетико» на групповом этапе Роберт пропустил.

Напомним, Криштиану Роналду также установил знаковый рекорд в ЛЧ.