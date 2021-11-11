После приглашения Фалькао испанский клуб нацелился еще на одну звезду
35-летний Фалькао продлит контракт со своим клубом еще на 2 года
Форвард выступает за «Райо Вальекано»
14:57
Радамель Фалькао / Фото: Getty Images
Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао вскоре продлит контракт со своим клубом еще на 2 года, сообщает издание COPE.
По информации источника, в «Райо» довольны выступлением 35-летнего форварда, который в 11-ти матчах сезона отличился 5-ю голами.
Фалькао перешел в «Райо Вальекано» свободным агентом в сентябре 2021-го года, последним его клубом был «Галатасарай».
Напомним, «Райо Вальекано» находится на 6-м месте в турнирной таблице Примеры.
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