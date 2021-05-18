4 главных интриги топ-чемпионатов в конце сезона

Нас ожидают жаркие развязки в Испании и Франции

Эксклюзив

Луис Суарес / Фото: Eurosport

Тяжелый европейский футбольный сезон подходит к концу. В трех из пяти главных европейских первенств чемпион уже известен. «Интер» впервые за долгие годы вернул себе скудетто, в Англии на вершине снова «Манчестер Сити» с Пепом Гвардиолой, в Германии уже много лет все без изменений – «Бавария» пока никого не подпускает к себе. Чемпионская интрига держится до последнего в Испании и Франции, но в Англии и Италии также есть за чем последить до конца этой недели.

«Ливерпуль» останется без Лиги чемпионов на следующий сезон?

В это было трудно поверить еще год назад, но прямо сейчас команда Юргена Клоппа находится вне первой четверки и реально рискует оказаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Победитель главного европейского турнира в 2019-м году и чемпион АПЛ в 2020-м в нынешнем сезоне опустился слишком низко. Конечно, спад бывает у всех команд (особенно сильно это проявилось в середине сезона, когда подопечные Юргена Клоппа не могли победить на родном «Энфилде» на протяжении 7 матчей подряд), но под конец сезона «Ливерпуль» немного набрал форму и еще имеет шансы заскочить в последний вагон зоны ЛЧ. Но не все зависит от «красных».

В АПЛ осталось 2 тура до завершения сезона, у «Челси» 64 очка (4 место), а у «Ливерпуля» – 63 (5 место). На первый взгляд, календарь сложнее у «синих» (матчи с «Лестером» и «Астон Виллой»). «Ливерпуль» же сыграет с «Бернли» и «Кристал Пэлас». Если «Челси» не оступится, то шансов у «Ливерпуля» точно нет. Но предпосылки к тому, чтобы команда Тухеля оступилась, есть (все же кажется, что «Лестер» не отдаст «Челси» победу). Посмотрим, чем завершится эта английская интрига.

Способен ли «Ювентус» попасть в топ-4?

Падение туринского клуба в нынешнем сезоне – просто космическое. Впервые после 9 лет единоличного лидерства в Серии А «Ювентус» свергнут с чемпионского места. В последний раз не «Ювентус» брал скудетто еще в 2011-м году, тогда это удалось «Милану». В нынешнем же сезоне досрочное чемпионство уже оформил «Интер», а «старая синьора» пыталась бороться за золотые медали в середине чемпионата, но в последний период и вовсе выпала из зоны Лиги чемпионов. И рискует туда не подняться. В целом, команда Пирло проводит невзрачный и слабый сезон.

У «Ювентуса» ситуация очень похожа к той, в которой оказался «Ливерпуль», но в чемпионате Италии остался лишь один тур. У «Ювентуса» в воскресенье 23-го мая матч с «Болоньей», который обязательно надо выигрывать, если команда претендует на зону ЛЧ. У туринского клуба 75 очков и 5 место, у «Наполи» и «Милана – по 76 баллов (4 и 3 места соответственно). «Наполи» сыграет с «Вероной» в последнем туре, но, кажется, что команда Гаттузо все сделает для победы. Поэтому ключевым остается встреча «Аталанты» и «Милана» в последнем туре. Именно от этого матча зависит многое. В случае поражения «Милана» и победы «Ювентуса» над «Болоньей», туринский клуб все же зайдет в зону ЛЧ. Нужно обязательно побеждать и надеяться на осечку конкурентов.

Сможет ли «Лилль» свергнуть ПСЖ с чемпионского трона?

Еще одна сенсация нынешнего сезона, на которую мало кто рассчитывал в его начале. Сенсационный «Лилль» имеет возможность выиграть чемпионство Франции впервые за 10 лет (в последний раз титул «красно-синие» брали в сезоне 2020/11). ПСЖ – явный доминант французского футбола (7 чемпионств за последние 8 сезонов с перерывом лишь в 2017-м году, когда на вершине был «Монако») в этом сезоне снова может оступиться. А любое место кроме первого для ПСЖ в рамках чемпионата Франции (исходя из огромного бюджета и амбиций клуба) – это провал.

«Лилль» мог оформить чемпионство в предпоследнем туре, но оступился в матче с «Сент-Этьеном» (0:0). Что ж, все решится в последнем туре на ближайших выходных. Сейчас у «Лилля» 80 очков, а у ПСЖ – 79. У команд примерно одинаковые по силе соперники, и «Лилль» и ПСЖ играют на выезде. Команда Почеттино сыграет с «Брестом», а «Лилль» – против «Анже». И в этом случае у нас складывается ситуация, что все зависит только от одной команды – «Лилля». Если нынешний лидер первенства побеждает – значит выигрывает чемпионат, не смотря на результат в матче «Брест» – ПСЖ.

«Золотая» развязка сезона в Испании: кто из мадридских клубов возьмет титул?

Пожалуй, главная чемпионская интрига футбольной Европы прямо сейчас. В 21-м веке лишь трижды было такое, что титул чемпиона Испании завоевывали не «Реал» и не «Барселона» («Валенсия» в 2001-м и 2004-м, а также мадридский «Атлетико» в 2014-м). Именно сейчас это может случиться снова, если «матрасники» не упустят свой шанс.

Кажется, что все же не упустят. Но матчи «Реала» и «Атлетико» в последнем туре будут очень захватывающими. Прямо сейчас команда Симеоне опережает коллектив Зидана на 2 очка перед последним туром. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», который борется за выживание (и будет иметь шанс остаться в элите в случае победы), а «Реал» сыграет с «Вильярреалом» (который борется за зону еврокубков). Кажется, что более выгодная ситуация у «Атлетико» – соперник попроще, к тому же 2 очка преимущества. Но не будем списывать со счетом «Вальядолид» – аутсайдер может зарубиться на смерть.

До последнего на титул претендовала и «Барселона», но команда Кумана самоликвидировалась в предпоследнем туре против «Сельты» (1:2).