5 игроков «Динамо» претендуют на звание лучшего футболиста мая

Киевляне выиграли Кубок Украины в этом месяце

Фото: пресс-служба Динамо

5 футболистов киевского «Динамо» претендуют на звание лучшего игрока мая, сообщает пресс-служба «бело-синих».

Это Виталий Буяльский (3 гола в 3 матчах), Николай Шапаренко (1 гол в 4 матчах), Виталий Миколенко (1 гол в 4 матчах), Денис Бойко (2 сухих матча из 2-х) и Виктор Цыганков (1 гол в 3 матчах).

Напомним, в мае «Динамо» завоевало Кубок Украины, победив в финале «Зарю» (1:0). Еще ранее, в апреле, киевляне досрочно выиграли УПЛ.