5 проблемных позиций в сборной Украины перед Евро-2020

Шевченко есть над чем поломать голову

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Чем ближе к чемпионату Европы, тем больше появляется вопросов к тренерскому штабу сборной Украины. Во-первых, окончательная заявка еще не сформирована. Расширенный список выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

Очевидно, что заявка сборной Украины серьезно сократится (до 23-24 человек, то есть 10-11 футболистов отсеется). Даже с учетом этой огромной заявки, по некоторым позициям на поле в национальной команде есть вопросы.

Вратарь

Казалось бы, что прямо сейчас с вратарской позицией все ясно. Основным является голкипер «Динамо» Георгий Бущан, который стоял в воротах и во время матчей Лиги наций осенью 2020-го, и во время первых встреч отбора на ЧМ-2020. Тем не менее, к нему есть вопросы. Никто не говорит, что Бущан плохой вратарь. Но проблема в том, что он – игрок настроения. Невероятный кураж Бущана может полностью перечеркнуть матч с глупейшими ошибками на ровном месте. Бущан способен делать классные сэйвы, но точно так же способен «затупить» в простой ситуации. И такие ситуации у вратаря случаются довольно часто. Он нестабилен. К тому же, в матче с Бахрейном (1:1) в воротах был именно Трубин, который успел немного начудить.

Скорее всего, или Андрей Лунин или Андрей Пятов не попадут в окончательную заявку (в силу известных причин), а молодому Трубину вряд ли доверят место в основе на все матчи Евро (хотя в «Шахтере» – доверяют). Тем не менее, выбор будет стоять между Бущаном и Трубиным. И он неочевиден.

Центральные защитники

На протяжении длительного периода Андрей Шевченко доверял «шахтеровской» паре центральных защитников Кривцов-Матвиенко. И если бы Евро состоялась в ранее запланированные сроки (лето 2020-го года), сомнений в том, что эта пара ЦЗ будет в основе, не возникало. Но прошел год, «Шахтер» значительно сдал позиции, а защита «горняков» продемонстрировала свои слабые стороны.

Вместе с тем, в основу сборной Украины ворвался молодой Илья Забарный из «Динамо», который пока выглядит надежным звеном. Вопрос в том, сможет ли Шевченко отказаться от идеи пары ЦЗ в основе, которые выступают в одном клубе? Сейчас пара Матвиенко-Кривцов выглядит не слишком уверенно. А Попова в центре защиты вместо с Забарным Шевченко не наигрывал. В целом, обе позиции центральных защитников неочевидны. Шевченко пробовал пару Забарный-Матвиенко, но это было в экстренных случаях (когда не было Попова, или Кривцова). Сейчас все защитники в строю. Каким будет выбор Андрея Николаевича на основные матчи Евро?

Опорный полузащитник

Здесь ситуация не то чтобы проблемная, но не очевидная, как и с центральными защитниками. Снова стоит констатировать: если бы Евро состоялось в запланированный срок, то позиция опорника не вызывала бы вопросов – ее уже многие годы закрывал Тарас Степаненко. Тем не менее, травмы, коронавирус, да и в целом не лучший сезон от игрока «Шахтера» заставляет сомневаться. На эту позицию у Шевченко также есть Сергей Сидорчук и Евгений Макаренко, который переквалифицировался с защитника. Еще недавно казалось, что Степаненко – один из главных системных звеньев нынешней сборной Украины. Сейчас сложно предугадать выбор Шевченко. Неплохой сезон провел Сидорчук. Именно он выглядит фаворитом на место ключевого опорного прямо сейчас. Но во время матчей Лиги наций осенью 2020-го хорошо в этой роли проявил себя Макаренко. Есть над чем задуматься.

Вингеры

Пожалуй, главная проблема сборной Украины прямо сейчас. На протяжении многих лет мы славились крыльями атаки – Ярмоленко и Коноплянка, которые были главные звездами команды. Но их время прошло, а адекватной и полностью равноценной замены не подоспело. И если на правом фланге есть Виктор Цыганков, то слева все совсем плохо. Ну не тянет на уровень основы национальной сборной Александр Зубков из «Ференцвароша», при всем уважении. Интересно, что номинальных левых вингеров кроме Зубкова у команды нет (Коноплянка давно не играет и не вызван). На правый фланг на замену Цыганкову есть Леднев и Ярмоленко, но их форма и количество игровых минут вызывают вопросы. Они точно будут на подмене. Проблема в том, что и сам Цыганков провел не лучший сезон (лидерами «Динамо» были другие люди), к тому же Виктор был травмирован дважды за сезон. С левым флангом атаки все совсем печально. Либо Шевченко придется переквалифицировать кого-то в вингера, либо в основе будут наигрывать Зубкова, либо придется немного видоизменить схему игры в атаке. Хорошо, что с атакующими центральными полузащитника у сборной Украины все лучше, чем когда либо в истории национальной сборной.

В любом случае, Шевченко предстоит принять много решений по составу, которые в итоге будут судьбоносными.