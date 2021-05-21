Доннарумма может оказаться в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
А как же АПЛ? Доннарумма может подписать контракт с «Барселоной»
Вратарь «Милана» до сих пор не продлил соглашение с клубом
13:38
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - timesofindia.indiatimes.comГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перебраться на Пиренеи. Контракт итальянца заканчивается летом и пока не продлен.
Как сообщает AS, агент игрока Мино Райола предложил 22-летнему футболисту перейти в «Барселону».
Переговоры по новому контракту между «Миланом», Доннаруммой и агентом приостановлены до конца сезона. Вратарь хочет сыграть в Лиге чемпионов, и, если «россонери» попадут в топ-4, он останется. Если же нет, уйдет из клуба.
Ранее стало известно, что итальянский гранд предложил 22-летнему игроку новую сделку на 8 миллионов евро в год.
Напомним, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» намерены провернуть трансфер голкипера «Милана».