Моуриньо: ««Заря» не самого высокого уровня команда, но она агрессивная»
Абрахам: «Это было отличное выступление команды. Мог забить 3-4 мяча «Заре»
Нападающий «Ромы» – о домашней победе в Лиге конференций
26 ноября 09:54
Тэмми Абрахам / Фото - theathletic.comФорвард «Ромы» Тэмми Абрахам высказался относительно разгромной победы над «Зарей» (4:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций.
Цитирует Абрахама forzaroma.info.
«Я хочу добиться успеха и как можно больше помогать команде. Мы пережили непростое время в плане результатов, но победа над «Зарей» вселяет в нас уверенность в следующих матчах. Должны продолжить так же, показать, на что мы действительно способны».
«Это было отличное выступление команды. Нам нужна была победа, это наша реакция на неудачные результаты. Нужно было играть как команда, это удалось. Хотели подарить фанам хороший вечер – сделали это. Мог забить 3-4 мяча «Заре», получилось только 2, но я продолжаю становиться лучше».
«Благодарю своих товарищей по команде за отличную игру и за то, что помогли мне забить эти два прекрасных гола. В следующем матче нам нужно играть как против «Зари».
Также своими эмоциями касательно матча поделился и наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.
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