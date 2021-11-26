Моуриньо: «Для «Ромы» матч с «Зарей» – как финал»
Моуриньо: ««Заря» не самого высокого уровня команда, но она агрессивная»
Наставник «Ромы» – о домашнем разгроме в матче Лиги конференций
26 ноября 07:17
Жозе Моуриньо / Фото - football-italia.netГлавный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился эмоциями после разгромной победу над «Зарей» (4:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций.
Цитирует португальского специалиста Sky Sport Italia.
«Первый позитивный сигнал – на нас лежала ответственность выиграть эту игру и продолжить участие в соревновании. Думаю, мы хорошо действовали с первой минуты и могли забить 6 или 7 голов. «Заря» не самого высокого уровня, но она агрессивная и обладает хорошими индивидуальными качествами. Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу. Не ожидал, что Дзаньоло будет делать что-то в одиночку, а предполагал, что он будет частью команды и доставлять мячи. Мне понравилось, как он играл и его отношение».
«Абрахам? Моя команда сделана из хороших людей, а также из хороших футболистов. Я никогда не злюсь на них, потому что всегда присутствует чувство единства и принадлежности. Абрахам пришел из другого футбола, он играл за команду, которая всегда доминировала, а нападающий нужен только для того, чтобы забивать голы. В Италии важно, чтобы нападающий работал и на команду, давил на центральных защитников соперника и одновременно начинал оттуда обороняться. Мы могли бы быть в лучшем положении в Серии А, мы могли бы выиграть эту группу в Лиге конференций, но в целом я очень счастлив работать с этими ребятами».
Напомним, лондонской «Тоттенхэм» в матче 5-го тура Лиги конференций неожиданно проиграл словенской «Муре» (1:2).
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