АЕК с Шаховым и Данченко уверенно переиграл «Аполлон»

Фото - АЕК

В 25-м туре чемпионата Греции АЕК на своем поле уверенно переиграл «Аполлон».

Уже к середине первой половины встречи Ансарифард оформил дубль. Как оказалось, иранский форвард, таким образом, установил окончательный счет встречи.

Украинцы Олег Данченко и Евгений Шахов провели на поле весь матч. Защитник заработал предупреждение.

АЕК сравнялся по очкам в турнирной таблице со вторым «Арисом».

Чемпионат Греции, 22 тур

АЕК – «Аполлон» 2:0

Голы: Ансарифард, 7, 25

АЕК: Атанасиадис, Данченко, Сварнас, Лаци, Лопеш, Шиманьски, Шахов, Альмпанис (Неделчару, 78), Манталос (Махерас, 67), Гарсия, Ансарифард.

«Аполлон»: Верхульст, Чалышир (Цабурис, 46), Домингес, Лисгарас, Бручич (Фатион, 64), Колл, Лагос (Фернандес, 64), Сливка (Мунье, 46), Хухумис, Дауда (Томас, 79), Иоаннидис.

Данченко, Гарсия – Лагос, Иоаннидис