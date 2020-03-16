АЕК Шахова, Чигринского и Данченко завершил третьим первый этап чемпионата Греции

Команда продолжит бороться за место в еврокубках

Фото - АЕК

В 26-м туре чемпионата Греции АЕК на выезде уступил «Волосу».

Под самый перерыв счет открыл Дувикас ударом с пенальти. Как оказалось, этот гол стал единственным в поединке.

Защитник Олег Данченко отыграл полный матч и заработал предупреждение. Хавбек Евгений Шахов вышел на замену в перерыве.

АЕК начнет второй этап чемпионата с отставанием в три очка от «Ариса».

Чемпионат Греции, 22 тур

«Волос» – АЕК 1:0

Гол: Дувикас, 45 (пен.)

«Волос»: Клейман, Текио, Митоглу, Грильо, Бартоло, Барриентос, Цоканис (Коломбо, 90), Переа, Нинис (Киакос, 65), Мартинес (Санчес, 83), Дувикас.

АЕК: Атанасиадис, Данченко, Неделчару, Лаци, Митай (Сварнас, 46), Крстичич, Шиманьски (Шахов, 46), Гарсия (Махерас, 70), Манталос, Альмпанис (Христопулос, 85), Ансарифард (Оливейра, 63)

Предупреждения: Барриентос, Переа, Бартоло, Клейман – Неделчару, Данченко

Барриентос