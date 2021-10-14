АЕК Шахова назначил нового тренера

Контракт подписан до конца сезона

Фото: АЕК

АЕК назначил нового главного тренера. Им стал греческий специалист Аргириос Янникис. Он подписал контракт на два года, сообщает сайт команды.

На этом посту он сменил Владана Милоевича, который недавно покинул команду. Серб тренировал АЕК с июня.

У Янникис есть опыт работы в Германии, но только ассистентом. Два последних сезона он руководил местной командой ПАС «Янниной».

За АЕК выступает Евгений Шахов.