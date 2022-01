Агент Довбыка назвал страну, в которой больше всего хотят видеть его клиента

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбыка прокомментировал слухи о возможном трансфере его клиента в «Галатасарай»:

Да, по Довбыку был и есть интерес, были и есть контакты, но я хотел бы четко выразить мысль – что сейчас Артем полностью сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться и принести максимум пользы «Днепру-1» в чемпионате Украины.

Так что сейчас этот ажиотаж где-то даже мешает – вы не поверите, настолько взрывается инстаграм у Артема Довбыка и у меня после таких новостей. На экранах смартфона постоянно сообщения – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce».