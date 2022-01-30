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Агент Довбыка назвал страну, в которой больше всего хотят видеть его клиента

Форвард привлек внимание многих клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
08:36
Агент Довбыка назвал страну, в которой больше всего хотят видеть его клиента
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбыка прокомментировал слухи о возможном трансфере его клиента в «Галатасарай»:

«Я могу сказать, что турецкие СМИ несколько поспешили выдать желаемое за действительное.

Да, по Довбыку был и есть интерес, были и есть контакты, но я хотел бы четко выразить мысль – что сейчас Артем полностью сосредоточен на том, чтобы хорошо подготовиться и принести максимум пользы «Днепру-1» в чемпионате Украины.

Так что сейчас этот ажиотаж где-то даже мешает – вы не поверите, настолько взрывается инстаграм у Артема Довбыка и у меня после таких новостей. На экранах смартфона постоянно сообщения – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce».

Слухи о переговорах с турецкими командами очень часто появлялись в последний год. Но сам форвард уже заявлял, что со следующего лета хотел бы играть в топ-чемпионате и уточнил, что предпочел бы выступать в Италии.

Напомним, скаут назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж.

Источник: FanDay Павел Харченко
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Теги

Артем Довбык Галатасарай СК Днепр-1

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