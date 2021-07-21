Агент форварда «Барселоны» опроверг слухи об уходе своего клиента из клуба

Мартин Брейтуэйт / Фото: Twitter

Хасан Четинкая, агент 30-летнего форварда «Барселоны» Мартина Брейтуэйта, сообщил, что его клиент не покинет каталонский клуб. Его слова приводит Mirror.

Мартин играет за самый большой клуб в мире, он работает с одним из самых важных тренеров в мире. С первого дня его пребывания в стане сине-гранатовых всё превосходит наши ожидания с точки зрения игрового времени в «Барселоне» и благополучия в клубе, он очень счастлив.

Он был одним из лучших игроков последнего чемпионата Европы с невероятной статистикой, и он продолжит играть в «Барселоне».