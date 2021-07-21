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Агент форварда «Барселоны» опроверг слухи об уходе своего клиента из клуба
Брейтуэйт останется в Каталонии
21 июля 08:42
Мартин Брейтуэйт / Фото: Twitter
Хасан Четинкая, агент 30-летнего форварда «Барселоны» Мартина Брейтуэйта, сообщил, что его клиент не покинет каталонский клуб. Его слова приводит Mirror.
«Почему Брейтуэт должен переходить в «Вулверхэмптон» и почему агент, у которого нет игроков в «Барселоне», должен пытаться привести моего игрока в этот клуб? Хотя я знаю, что Мендеш имеет хорошие связи с такими клубами, как «Вулверхэмптон». Однако, думаю это пустая трата времени для всех.
Мартин играет за самый большой клуб в мире, он работает с одним из самых важных тренеров в мире. С первого дня его пребывания в стане сине-гранатовых всё превосходит наши ожидания с точки зрения игрового времени в «Барселоне» и благополучия в клубе, он очень счастлив.
Он был одним из лучших игроков последнего чемпионата Европы с невероятной статистикой, и он продолжит играть в «Барселоне».
Ранее стало известно, что «Барселона» намерена расстаться с Брейтуэйтом.
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