«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет
«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом
Каталонцам нужно избавиться от лишних футболистов
19:06
фото - SciSports
Каталонская «Барселона» хочет произвести большую чистку в клубе, сообщает Mundo Deportivo.
Руководство «блаугранас» планирует расстаться с Миралемом Пьяничем, Самуэлем Юмтити и Мартином Брэйтуэйтом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Также, ранее стало известно, что самый дорогой трансфер в истории каталонского клуба Филиппе Коутиньо точно покинет команду, а Антуана Гризманна обменяют у «Атлетико» на Сауля Ньигеса.
Такие кардинальные меры нужны «Барселоне», чтобы подписать новый контракт с Лионелем Месси и зарегистрировать на новый сезон новичков: Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.
Напомним, Месси готов отказаться от половины зарплаты.
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