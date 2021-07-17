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«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом

Каталонцам нужно избавиться от лишних футболистов
Футбол Примерa (Испания)
19:06
«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом
фото - SciSports

Каталонская «Барселона» хочет произвести большую чистку в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «блаугранас» планирует расстаться с Миралемом Пьяничем, Самуэлем Юмтити и Мартином Брэйтуэйтом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Также, ранее стало известно, что самый дорогой трансфер в истории каталонского клуба Филиппе Коутиньо точно покинет команду, а Антуана Гризманна обменяют у «Атлетико» на Сауля Ньигеса.

Такие кардинальные меры нужны «Барселоне», чтобы подписать новый контракт с Лионелем Месси и зарегистрировать на новый сезон новичков: Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.

Напомним, Месси готов отказаться от половины зарплаты.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси Антуан Гризманн

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