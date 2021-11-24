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Агент Холанда назвал страну, где его клиент хотел бы продолжить карьеру

Звездный норвежец готовится к летнему трансферу
Футбол Бундеслига (Германия)
24 ноября 18:05
Агент Холанда назвал страну, где его клиент хотел бы продолжить карьеру
Эрлинг Холанд / фото - beIN SPORTS

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда прокомментировал для Deportes Cuatro трансферные слухи вокруг его клиента:

«Холанд любит Испанию, но еще рано говорить, где он сыграет в следующем году. Еще рано говорить о трансферном окне».

Ранее сообщалось, что в покупке норвежца заинтересован мадридский «Реал», чей президент Флорентино Перес мечтает объединить в одной команде Холанда и Килиана Мбаппе.

Также сообщалось, что ряд английских грандов заинтересован в подписании звезды «шмелей». Среди них «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает форварда в 150 миллионов евро, но ранее в СМИ было множество слухов о том, что летом 2022-го года в контракте нападающего активируется функция, по которой желающие смогу выкупить его за 75 миллионов.

Напомним, «Боруссия» нашла замены для Холанда в «Зальцбурге».

 

Павел Харченко
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Мино Райола

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