Агент Холанда назвал страну, где его клиент хотел бы продолжить карьеру

Звездный норвежец готовится к летнему трансферу

Эрлинг Холанд / фото - beIN SPORTS

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда прокомментировал для Deportes Cuatro трансферные слухи вокруг его клиента:

«Холанд любит Испанию, но еще рано говорить, где он сыграет в следующем году. Еще рано говорить о трансферном окне».

Ранее сообщалось, что в покупке норвежца заинтересован мадридский «Реал», чей президент Флорентино Перес мечтает объединить в одной команде Холанда и Килиана Мбаппе.

Также сообщалось, что ряд английских грандов заинтересован в подписании звезды «шмелей». Среди них «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает форварда в 150 миллионов евро, но ранее в СМИ было множество слухов о том, что летом 2022-го года в контракте нападающего активируется функция, по которой желающие смогу выкупить его за 75 миллионов.

Напомним, «Боруссия» нашла замены для Холанда в «Зальцбурге».