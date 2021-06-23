Экс-игрок «Динамо»: «Для победы на Евро надо Милевского вторым тренером в сборную»
Агент Милевского не смог найти игроку клуб в Украине
Форвард, вероятно, завершит карьеру
Фото: ФК Минай
Нападающий Артем Милевский может завершить карьеру.
Агент игрока Александр Панков не смог найти новую команду для игрока. Как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», агент вел переговоры с несколькими клубами в Украине, но договориться не смог.
«По нашим данным, подошла к концу карьера Артема Милевского. Попытки агента Панкова пристроить куда-либо своего клиента в Украине успехом не увенчались. Дальнейшая перспектива медийного субъекта вырисовывается просто. Сейчас идут переговоры об участии Милевского в одном из одиозных шоу. Задачи в футболе выполнены, остались задания в личной жизни».
Милевский завершил сезон в «Минае», отыграв четыре матча.