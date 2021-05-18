Милевский может продолжить карьеру в рядах новичка УПЛ
Милевский покинет «Минай»
Об этом сообщил агент футболиста
18 мая 16:45
Артем Милевский / Фото: Football.ua
Агент Александр Панков сообщил, что Артем Милевский покинет «Минай».
«У нас были договоренности с руководством клуба, что если команда вылетает в первую лигу, то Артем уходит. Я не считаю переход Милевского в «Минай» ошибкой, наоборот, возвращение в УПЛ – большой плюс.
Мы рассчитывали на результат, когда подписывали контракт. Хотелось голов, результативных передач, но не получилось».
Ранее сообщалось, что Милевский может перейти в один из новичков УПЛ.
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