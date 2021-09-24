Агент Зинченко: «Сарри просто уговаривал руководство «Наполи» купить Сашу»

Александр Зинченко / фото - Manchester City

Алан Прудников, агент украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко рассказал, в каком клубе мог оказаться его клиент:

Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри «Наполи». Если игрок оттуда и уйдет, то только за 100 миллионов евро.

Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу.

И сейчас руководство «Наполи» связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия.

Но, как видите, «Сити» не может договориться с этим человеком и по другим футболистам, не говоря уже о Саше.

Там два пути: или играешь всю жизнь за «Наполи», или уходишь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.

По Саше условия были такие: если уходит за эту сумму, то «Наполи» просит космические деньги за обратный выкуп».