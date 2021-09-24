Агент Зинченко: «Сарри просто уговаривал руководство «Наполи» купить Сашу»
Алан Прудников, агент украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко рассказал, в каком клубе мог оказаться его клиент:
«Про «Наполи» скажу честно: договориться о чем-либо с Де Лаурентисом практически невозможно. Тому, кто сумеет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его величайшим агентом из всех в мире.
Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри «Наполи». Если игрок оттуда и уйдет, то только за 100 миллионов евро.
Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу.
И сейчас руководство «Наполи» связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия.
Но, как видите, «Сити» не может договориться с этим человеком и по другим футболистам, не говоря уже о Саше.
Там два пути: или играешь всю жизнь за «Наполи», или уходишь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.
По Саше условия были такие: если уходит за эту сумму, то «Наполи» просит космические деньги за обратный выкуп».
Сарри тренировал «Наполи» в период с 2015 по 2018 год, после чего по примеру Зинченко перебрался на Туманный Альбион – в «Челси». Сейчас итальянец тренирует «Лацио».
Напомним, Зинченко предстоит встретиться с Андреем Ярмоленко в Кубке английской лиги.
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