Украинское дерби в Англии. Жребий свел Зинченко с Ярмоленко в Кубке лиги
Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт английской футбольной ассоциации.
В предыдущем раунде «Манчестер Сити» Александра Зинченко без труда прошел «Уиком» (6:1), а «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко выбил из турнира «Манчесте Юнайтед» (1:0).
По результатам жребия в следующем этапе эти команды сыграют между собой.
Клубы с украинскими футболистами в составе сыграют между собой 25 октября в Лондоне.
До этого игроки успеют встретится в расположении сборной Украины, где в начале октября им предстоит сыграть с Финляндией и Боснией в квалификации ЧМ-2022.
Матч чемпионата между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» в АПЛ запланирован на 28 ноября.
Напомним, одноклубник Ярмоленко опроверг информацию о том, что они прилетят на бой Усик – Джошуа на вертолете.
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