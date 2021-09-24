Украинское дерби в Англии. Жребий свел Зинченко с Ярмоленко в Кубке лиги

Дополнительная встреча отечественных футболистов на Туманном Альбионе

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт английской футбольной ассоциации.

В предыдущем раунде «Манчестер Сити» Александра Зинченко без труда прошел «Уиком» (6:1), а «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко выбил из турнира «Манчесте Юнайтед» (1:0).

По результатам жребия в следующем этапе эти команды сыграют между собой.

Клубы с украинскими футболистами в составе сыграют между собой 25 октября в Лондоне.

До этого игроки успеют встретится в расположении сборной Украины, где в начале октября им предстоит сыграть с Финляндией и Боснией в квалификации ЧМ-2022.

Матч чемпионата между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» в АПЛ запланирован на 28 ноября.

Напомним, одноклубник Ярмоленко опроверг информацию о том, что они прилетят на бой Усик – Джошуа на вертолете.