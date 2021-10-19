Агуэро: «Если не обыграем «Динамо», то мы фактически вылетаем из ЛЧ»

Форвард «Барселоны» – о предстоящем матче с киевлянами

Серхио Агуэро / Фото: Getty Images

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о грядущем матче с «Динамо» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова нападающего приводит пресс-служба каталонского клуба.

«У нас нет другого варианта, нам нужно обыграть «Динамо». В противном случае мы фактически вылетаем. Но у нас есть уверенность после победного матча в воскресенье (3:1 обыграли «Валенсию» – прим.), также с нами фаны, так что мы можем завоевать нужные три очка.

Я рад, что уже смог выйти на поле, я чувствовал себя хорошо в матче в воскресенье, особенно потому что мы победили»



Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Динамо».