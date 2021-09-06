Агуэро: «Месси в дебюте за ПСЖ выглядел потерянным»

Аргентинец провел лишь 30 минут в своем первом матче

Лионель Месси / фото - SI

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал для Diario Sport дебют своего соотечественника и близкого друга Лионеля Месси за ПСЖ:

«Он выглядел немного потерянным, но каждый раз, когда получал мяч, действовал хорошо».

Месси появился на поле в матче 4 тура Лиги 1 против «Реймса» на 66 минуте встречи, но так и не отметился результативными действиями. Парижане выиграли со счетом 2:0 – оба гола на счету Килиана Мбаппе.

Агуэро перешел в «Барселону» этим летом из «Манчестер Сити», чтобы сыграть со своим близким другом за одну команду, но Месси пришлось покинуть Каталонию из-за финансовых проблем «блаугранас».

Напомним, ранее Агуэро рассказал, почему не взял в 10-й номер в «Барселоне».