Де Йонг: «Стать игроком «Барсы» – это что-то невероятное. Освоиться мне будет несложно»
Агуэро: «Месси в дебюте за ПСЖ выглядел потерянным»
Аргентинец провел лишь 30 минут в своем первом матче
20:09
Лионель Месси / фото - SI
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал для Diario Sport дебют своего соотечественника и близкого друга Лионеля Месси за ПСЖ:
«Он выглядел немного потерянным, но каждый раз, когда получал мяч, действовал хорошо».
Месси появился на поле в матче 4 тура Лиги 1 против «Реймса» на 66 минуте встречи, но так и не отметился результативными действиями. Парижане выиграли со счетом 2:0 – оба гола на счету Килиана Мбаппе.
Агуэро перешел в «Барселону» этим летом из «Манчестер Сити», чтобы сыграть со своим близким другом за одну команду, но Месси пришлось покинуть Каталонию из-за финансовых проблем «блаугранас».
Напомним, ранее Агуэро рассказал, почему не взял в 10-й номер в «Барселоне».
Комментарии 0