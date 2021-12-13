При Хави не стало особо лучше. «Барселона» без побед в последних 3-х матчах
Агуэро объявит о завершении карьеры
Аргентинцу запретили продолжать играть
12:37
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сможет вернуться к тренировкам.
Как утверждает Marca, 33-летний аргентинец вскоре объявит о завершении карьеры. 15 декабря он должен сообщить об этом на клубном мероприятии.
В конце декабря Агуэро не смог доиграть матч Ла Лиги. У него возникли проблемы с сердцем.
Ожидалось, что он вернется к игре после нового года, но проблема оказалась серьезнее, чем предполагалось. Врачи запретили ему играть.
Агуэро перешел в «Барселону» этим летом. Он отыграл пять матчей за команду, забив один мяч.
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