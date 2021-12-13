Агуэро объявит о завершении карьеры

Аргентинцу запретили продолжать играть

Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сможет вернуться к тренировкам.

Как утверждает Marca, 33-летний аргентинец вскоре объявит о завершении карьеры. 15 декабря он должен сообщить об этом на клубном мероприятии.

В конце декабря Агуэро не смог доиграть матч Ла Лиги. У него возникли проблемы с сердцем.

Ожидалось, что он вернется к игре после нового года, но проблема оказалась серьезнее, чем предполагалось. Врачи запретили ему играть.

Агуэро перешел в «Барселону» этим летом. Он отыграл пять матчей за команду, забив один мяч.