Агуэро после дискомфорта в груди был госпитализирован и не полетит в Киев на матч с «Динамо»
В игре 12-го тура «Барселона» и «Алавес» поделили очки (1:1).
Нападающий «блаугранас» Серхио Агуэро был вынужденно заменен, так как почувствовал дискомфорт в груди.
Сейчас форвард проходи комплексное исследование сердца под наблюдением врачей.
Как сообщает Diario Sport, при первых тестах у игрока была обнаружена аритмия.
Футболист сможет вернуться на поле только тогда, когда в «Барселоне» будут уверены, что его жизнь и здоровье в безопасности.
Пока что он находится в больнице, и пока что конкретный диагноз неизвестен.
Но что известно точно, так это то, что Агуэро не полетит с командой в Киев на матч ЛЧ против «Динамо», который состоится 2 ноября.
Вице-капитан «сине-гранатовых» также не сможет принять участие во встрече.
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