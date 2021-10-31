Агуэро после дискомфорта в груди был госпитализирован и не полетит в Киев на матч с «Динамо»

Аргентинец досрочно покинул поле в матче с «Алавесом»

Серхио Агуэро / фото - 90min

В игре 12-го тура «Барселона» и «Алавес» поделили очки (1:1).

Нападающий «блаугранас» Серхио Агуэро был вынужденно заменен, так как почувствовал дискомфорт в груди.

Сейчас форвард проходи комплексное исследование сердца под наблюдением врачей.

Как сообщает Diario Sport, при первых тестах у игрока была обнаружена аритмия.

Футболист сможет вернуться на поле только тогда, когда в «Барселоне» будут уверены, что его жизнь и здоровье в безопасности.

Пока что он находится в больнице, и пока что конкретный диагноз неизвестен.

Но что известно точно, так это то, что Агуэро не полетит с командой в Киев на матч ЛЧ против «Динамо», который состоится 2 ноября.

Вице-капитан «сине-гранатовых» также не сможет принять участие во встрече.