Агуэро: «Я перешел с надеждой сыграть с Месси»

Фото: FC Barcelona

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро признался El Pais, что не жалеет о переходе в команду.

Вы жалеете о том, что подписали контракт с «Барселоной»?

Я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу».