«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии»
Агуэро: «Я перешел с надеждой сыграть с Месси»
Форвард не жалеет о выборе клуба
13:52
Фото: FC Barcelona
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро признался El Pais, что не жалеет о переходе в команду.
Вы жалеете о том, что подписали контракт с «Барселоной»?
«Нет. Давайте честно: какой футболист не захочет играть в «Барселоне»? Думаю, большинство игроков хотело бы выступать в этой футболке, независимо от того, насколько хороши или плохи дела у «Барсы».
Я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: «Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу».
Момент ухода Месси был тяжелым?
«Это шокировало. Очень плохой момент. Не мог поверит в это, когда узнал. В ту субботу я пошел навестить его, попытался помочь ему забыть о том, что произошло. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде».
Агуэро может дебютировать за «Барселону» уже в ближайшем матче.
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