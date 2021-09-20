Ахмедзаде: «Предпочел бы «Шахтер» «Динамо». У них интереснее стиль и подход к футболистам, и ко всему»

Форвард играет за «Минай»

Фото: ФК Минай

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде рассказал о выступлении в этом сезоне и о приглашении от других команд.

Что чувствует футболист, который забивает гол такой команде, как донецкий «Шахтер»?

«Эмоции очень переполняли. Во-первых, давно не забивал. А здесь отличился и плюс ничья с «Шахтером», было очень приятно. У меня не было сильно времени что-то почувствовать, я в ту же ночь уехал в сборную и уже были следующие матчи».

Какие вообще были предложения из других клубов. И жалеешь ты о чем-то сейчас?

«Таких серьезных предложений не было. В межсезонье были разговоры о некоторых клубы УПЛ, так, как мы думали, что вылетели из Высшей лиги. Но серьезных не было. Я понимал для себя, если мы останемся в УПЛ, то в другие клубы я не хочу идти, кроме: «Шахтера», «Динамо» и «Днепра». Остальные мне было не интересно, я лучше останусь в «Минае».

Кому среди двух грандов УПЛ симпатизируешь больше «Динамо» или «Шахтеру»?

«Трудно сказать - не знаю. Это две топовые команды, которые играют в Лиге Чемпионов, поэтому для меня одинаковы. Если бы был выбор между этими двумя клубами, то скорее всего выбрал бы «Шахтер». Мне кажется, что у них интереснее стиль и подход к футболистам и ко всему».

Ахмедзаде забил один мяч в 5 матчах УПЛ.