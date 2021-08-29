«Минай» в матче с тремя удалениями отобрал очки у «Шахтера»

Команда из Ужгорода большую часть матча играла с численным преимуществом





Фото: скрин-шот

В Ужгороде в рамках 6-го тура Украинской премьер-лиги «Минай» сыграл вничью с «Шахтером» 1:1.



Проблемы у «Шахтера» начались уже на 15-й минуте, когда Марлон заработал вторую желтую карточку и удаление.

Несмотря на количественное меньшинство на 33-й минуте «горняки» вышли вперед. Лассина Траоре заработал пенальти и затем сам его реализовал.

Дончане продолжали контролировать ход матча, несмотря на отсутствие одного игрока. Но на 76-й минуте они пропустили. После навеса с правого фланга Олег Вишневский спиной продлил мяч на Рустама Ахмедзаде, который головой результативно замкнул передачу.

Затем более свежий «Минай» чаще атаковал и имел моменты для взятия ворот. Однако добавленное время все же прошло в атаках «Шахтера», который шел вперед на морально-волевых.

На последней добавленной минуте матча на поле произошла стычка, в результате которой Эльдар Кулиев получил вторую желтую карточку и удаление за фол на Додо, а бразилец был сразу наказан красной карточкой за толчок Кулиева.

Чемпионат Украины. 6-й тур.

«Минай» – «Шахтер» 1:1

Голы: Ахмедзаде, 76 — Траоре, 34 (п.)

«Минай»: Кучер, Гончар, Горин, Векляк, Лиховидько (Вишневский, 73), Синегуб, Ахмедзаде (Матич, 89), Месхи (Кулиев, 61), Петрусенко, Билоног (Коваленко, 61), Селезнев (Байдал, 72).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 83), Степаненко, Маркос Антонио, Тете (Витао, 20), Марлос (Судаков, 68), Соломон (Майкон, 69), Траоре (Сикан, 83).

Предупреждения: Гончар, 58, Кулиев, 90 – Марлон, 9, Марлос, 57

Удаление: Кулиев, 95 – Марлон, 15, Додо, 95