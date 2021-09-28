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Ахметов: «Хочу, чтобы «Шахтер» вернулся домой как можно скорее»

Президент «горняков» ждет возможности снова сыграть в Донецке
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 18:00
Ахметов: «Хочу, чтобы «Шахтер» вернулся домой как можно скорее»
Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поделился мыслями о возвращении в Донецк. Также владелец клуба признался, что переживал за Александра Усика во время боя с Энтони Джошуа. Его слова передает пресс-служба «горняков» со ссылкой на La Repubblica.

«Шахтер» не играл на «Донбасс Арене» уже семь лет. Когда, по вашему мнению, команда сможет вернуться на свой стадион?

То, что «Шахтер» уже семь лет не играет на родном стадионе для своих болельщиков, – это наша общая беда. К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее.

Вы болели за боксера Александра Усика, который победил Энтони Джошуа в Лондоне?

Конечно, и болел, и переживал. Александр Усик – большой молодец, и я его еще раз поздравляю с победой. Это большая гордость для Украины и каждого украинца.

Ахметов также рассказал о своем доверии к итальянской тренерской школе.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Ринат Ахметов Александр Усик - Энтони Джошуа

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