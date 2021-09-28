Ахметов: «Я очень доверяю итальянским специалистам»

Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поделился мнением об итальянцах во главе команды – бывшем тренере Невио Скале и нынешнем наставнике Роберто Де Дзерби. Слова владельца донецкого клуба передает пресс-служба «горняков» со ссылкой на La Repubblica.

Имя Невио Скала навсегда вписано золотыми буквами в историю «Шахтера». Мне посчастливилось работать с ним и его тренерским штабом, именно под руководством Невио «Шахтер» выиграл свои первые золотые медали в чемпионате Украины, и тогда в мире не было людей счастливее нас.

Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим «Шахтер» будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи.

И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с «Шахтером» завоевал свой первый трофей – выиграл Cуперкубок у киевского «Динамо». Это была красивая игра и яркая победа.