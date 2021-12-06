Ахметов рассказал, что могло бы помочь «Динамо» и «Шахтеру» лучше выступить в еврокубках
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» рассказал, за счет чего его команда и «Динамо» могли бы лучше выступить в еврокубках в этом сезоне.
- На 25-летие управления клубом вас поздравляли и ваши футбольные друзья. Чего вам пожелали братья Суркисы? Поздравляли? Если да, то чего пожелали?
– Мы всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за «Динамо», я болею за «Шахтер», а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу.
- Но не желают вам выиграть чемпионство, как и вы им?
– Чемпионства не желают, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то против выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и, может, лучше выступим мы.
Напомним, и «Динамо», и «Шахтер» вылетели из Лиги чемпионов за тур до финиша группового раунда, а также лишили себя еврокубковой весны.
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