Ахметов рассказал, что могло бы помочь «Динамо» и «Шахтеру» лучше выступить в еврокубках

Ринат Ахметов / Фото: ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» рассказал, за счет чего его команда и «Динамо» могли бы лучше выступить в еврокубках в этом сезоне.

– Мы всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за «Динамо», я болею за «Шахтер», а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу.

- Но не желают вам выиграть чемпионство, как и вы им?

– Чемпионства не желают, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то против выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и, может, лучше выступим мы.