Алаба и Агуэро могут стать игроками «Барселоны»

Серхио Агуэро / Фото - readfootball

Защитник «Баварии» Давид Алаба в летнее трансферное окно может оказаться в стане «Барселоны». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.





Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен провернуть трансфер австрийца, чей контракт с мюнхенцами заканчивается по завершении сезона.





Также в «Барселоне» хотят видеть и нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который на данный момент не определился со своим будущим.





Агент Алабы уже сказал Лапорте, что его клиент готов перебраться в ряды испанского гранда.





Алаба в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 23 матча и забил два гола. Агуэро в розыгрыше АПЛ выходил на поле в шести поединках.







