«Барселона» намерена приобрести Алабу
Алаба и Агуэро могут стать игроками «Барселоны»
Новый президент каталонцев намерен влить новую кровь в состав своей команды
Серхио Агуэро / Фото - readfootball
Защитник «Баварии» Давид Алаба в летнее трансферное окно может оказаться в стане «Барселоны». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен провернуть трансфер австрийца, чей контракт с мюнхенцами заканчивается по завершении сезона.
Также в «Барселоне» хотят видеть и нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который на данный момент не определился со своим будущим.
Агент Алабы уже сказал Лапорте, что его клиент готов перебраться в ряды испанского гранда.
Алаба в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 23 матча и забил два гола. Агуэро в розыгрыше АПЛ выходил на поле в шести поединках.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в переходе Агэуро.
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