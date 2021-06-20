Алаба: «Мы все понимаем важность матча с Украиной»

Команды проведут игру за 2-е место 21-го июня

Давид Алаба / Фото: Getty Images

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал грядущий матч с Украиной в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Я вижу, что каждый игрок понимает важность этого матча. Мы хотим войти в историю. Австрия никогда раньше не выходила из группы на Евро. Мы очень взволнованы и очень хотим победить».

Матч с Австрией Украина проведет завтра. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.