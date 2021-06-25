Алаба – о матче с Италией: «Любая победная серия в какой-то момент прерывается»

Ломаченко против Накатани. Видео трансляция церемонии взвешивания
23:00
Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился мыслями сайту UEFA о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против Италии.
«Предвкушение велико, атмосфера – отличная. Хочется продолжать заниматься своим делом. Сборная Италии – фаворит, очень сильная команда.
Мы проанализировали ее сильные и слабые стороны. Воспользуемся ими. Любая победная серия в какой-то момент прерывается».
Игра состоится уже 26 июня.
Онлайн трансляция Италия – Австрия.Видео трансляция Италия – Австрия.
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