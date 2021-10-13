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Алаба – о тренировках Крооса: «Скажи мне, Тони, что с тобой?»

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Алаба – о тренировках Крооса: «Скажи мне, Тони, что с тобой?»
Давид Алаба и Тони Кроос / фото - Real Total

Летний новичок «Реала» Давид Алаба рассказал Sport1.de, как его впечатлили тренировки хавбека «сливочных» Тони Крооса:

«Помню, как в первую неделю в «Реале» сидел в паровой бане, и Тони вошёл туда с мячом для тренировки. На следующей неделе он делал там упражнения для пресса. Тогда я спросил его: «Скажи мне, Тони, что с тобой?»

Ещё через неделю я вновь зашёл в парилку, а Тони выполнял там упражнения с гантелями. Тогда я спросил: «Тони, что с тобой случилось за последние семь лет?»

На четвёртой неделе я пошёл в сауну и увидел, как Тони занимается там на велотренажёре. Думаю, такой подход является одной из причин его успешных выступлений в последние годы».

Игроки ранее представляли мюнхенскую «Баварию», но в итоге оба оказались в Мадриде. Кроос перешел в «королевский» клуб на 7 лет раньше австрийца – в 2014-м году.

Ранее и другие игроки мадридцев рассказывали о том, как изменилась подготовка Тони. Игрок вышел на новый уровень физической подготовки после неудачного сезона 18/19, который хавбек провалил.

Благодаря новому подходу к тренировкам немец смог провести последние два сезона на высоком уровне.

Напомним, основной защитник «Реала» повредил спину перед игрой с «Шахтером».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Давид Алаба Тони Кроос

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