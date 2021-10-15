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Алаба получил повреждение, но восстановится к матчу с «Шахтером»
«Горняки» сыграют с «Реалом» в ЛЧ 19-го октября
07:59
Давид Алаба / Фото: Getty Images
Защитник «Реала» Давид Алаба успеет восстановиться к матчу с «Шахтером» в Лиге чемпионов, сообщает As.
Алаба приехал в «Реал» со сборной Австрии с повреждение. Медики мадридского клуба сделали МРТ игроку и обнаружили ушиб колена. Травма защитника оказалась несерьезной, он сможет сыграть с «горняками» в вторник.
«Шахтер» примет «Реал» в Киеве 19-го октября в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Пока «Шахтер» имеет 1 очко поле 2-х туров в групповом раунде ЛЧ.
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