Алан Патрик: «Независимо от Лиги чемпионов, афиша матча «Динамо» – «Шахтер» говорит сама за себя»

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17:30
Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч с «Динамо» в 10-м туре УПЛ.
«Прекрасно знаем, что это классико, независимо от того – это Суперкубок или чемпионат. «Шахтер» и «Динамо» – это всегда дерби, мы прекрасно знаем, что это не просто, всегда сложно, но наша команда хорошо подготовлена, мы это показали в суперкубком матче и надеемся провести хороший перформанс в ближайшее воскресенье.
Независимо от Лиги чемпионов, афиша матча «Динамо» – «Шахтер» говорит сама за себя, мотивация приходит автоматически, потому что все игроки хотят выступить в таком поединке. Все будут мотивированы провести достойный матч».
Матч состоится 3 октября в 19:30.
В первом матче 10 тура «Рух» обыграл «Мариуполь».
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