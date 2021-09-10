«Александрия» вскоре вернется на родной стадион
«Александрия» обыграла «Ингулец» в первом матче 7-м тура УПЛ
Благодаря домашней победе команда Гуры поднялась на второе место в таблице
Фото: Официальный сайт ФК «Александрия»
В седьмом туре Украинской Премьер-лиги «Александрия» дома обыграла «Ингулец» со счетом 1:0.
На 53-й минуте матча нападающий Сергей Гринь после передачи Ивана Калюжного со своей половины поля забил единственный гол в поединке.
Благодаря этой победе команда Юрия Гуры поднялась на второе место в таблице, в активе «Александрии» 14 очков.
«Александрия» – «Ингулец» 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Гринь, 53.«Александрия»: Билык, Бухал, Мельник, Мирошниченко, Цуриков, Демченко (Ковалец, 46), Калюжный (Рыбалка, 90), Гринь (Кирюханцев, 90), Дришлюк, Одарюк (Спинелли, 74), Третьяков.
«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Полегенько (Козак, 57), Асмелаш, Шарай (Стефен, 76), Запорожец, Шишка (Коваленко, 57), Коробенко, Бен-Салем, Ситало (Плохотнюк, 76).
Предупреждения: Бен-Салем (58), Ковалец (65), Козак (84), Дришлюк (86), Опанасенко
(90).
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