«Александрия» создаст проблемы «Динамо» и другие прогнозы на матчи 8-го тура УПЛ

«Заря» потеряет очки с аутсайдером

Превью

Фото: УПЛ

На очереди 8-й тур чемпионата Украины. Среди 8-ми матчей, которые нас ждут, можно выделить региональное дерби между «Мариуполем» и «Шахтером», а также экзамен для «Александрии», которая поднялась уже на 3-ю строчку, в виде матча с киевским «Динамо».

«Десна» – «Рух» (17 сентября, 19:30)

Команда Рябоконя в последнее время забуксовала, после четырех побед в первых турах, в последних трех черниговцы набрали лишь 1 балл. «Рух» наоборот понемногу начал набирать очки с приходом Кучука на тренерский мостик, а в прошлом туре львовяне добыли ничью с «Зарей». «Десна» сейчас не в лучшем психологическом состоянии, команде нужна победа. Тем не менее, с приходом Кучука, «Рух» не так прост.

Прогноз: победа «Десны» в 1 мяч.

«Ингулец» – «Колос» (18 сентября, 14:00)

«Колос» очень плох в этом сезоне, чего явно не ожидалось, ведь финансовых проблем у команды из Ковалевки нет. А в прошлом сезоне команда заняле еврокубковое место, сейчас же идут только 14-ми, при этом не имея постоянного главного тренера. Вместе с тем, «Ингулец» тоже не блещет, команды сейчас примерно на одном уровне. Феерической игры и множества забитых мячей от матча ожидать не стоит.

Прогноз: ничья

«Мариуполь» – «Шахтер» (18 сентября, 17:00)

Да, все мы знаем, что отобрать очки «Мариуполю» у «Шахтера» - что-то из области фантастики. У команд большая кооперация в плане арендованных футболистов, а «горняки» зачастую запрещают играть своим же футболистам против себя. Таким образом, у «Мариуполя» еле набирается стартовый состав на такие встречи. Но. Сейчас ситуация немного иная. Да, «Шахтер», и на этот раз запретил арендованным играть во встрече. Но «горняки» в очень плохом психологическом положении, к тому же идеи Де Дзерби пока не конвертируются на поле эффективностью. У «Шахтера» сейчас плотный график, и на встречу с приазовцами основные игроки точно не выйдут. У команды Маркевича будет шанс, «Шахтер» давно не был так невыразителен, как сейчас.

Прогноз: ничья 1:1.

«Днепр-1» – «Верес» (18 сентября, 17:00)

Днепровская команда - одна из главных претендентов на бронзу в нынешнем сезоне. В прошлом туре «Днепр-1» дал бой «Шахтеру» и вполне мог отбирать очки у команды Де Дзерби. «Верес» также радует своих фанатов в последнее время – три победы в трех матчах в УПЛ. Ровенская команда становится крепким орешком в элите украинского футбола. Конечно, фаворитами встречи являются хозяева, но легкой победы для команды Йовичевича не стоит ожидать.

Прогноз: минимальная победа «Днепра-1».

«Динамо» – «Александрия» (18 сентября, 19:39)

«Александрия» – неожиданный лидер турнирной таблицы УПЛ, если не учитывать двух грандов. Команда Юрия Гуры в этом сезоне уже хлопнула двух участников Украины в еврокубках – «Шахтер» и «Зарю». Вы спросите: что может помешать «Александрии» сделать то же самое и с «Динамо»? А то, что киевляне прямо сейчас гораздо стабильнее и сбалансированнее своих конкурентов в таблице. Но команде Луческу точно будет непросто. На «Александрию» не будет так давить результат, как он будет давить на «Динамо». Победа киевлян вряд ли будет уверенной.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 1:0.

«Ворскла» – «Минай» (19 сентября, 17:00)

Полтавчане не радовали своих фанатов победами на протяжении двух последних матчей, а сейчас соперник для того, чтобы набрать 3 очка, вполне подходящий. У команды Максимова еще и домашняя игра, что должно стать преимуществом для «Ворсклы. Но и «Минай» непрост в этом сезоне: отбирал очки у «Зари» и «Шахтера». Для укрепления позиций в турнирной таблице и возвращения уверенности, «Ворскле» нужны три очка, но «Минай» будет бороться.

Прогноз: победа «Ворсклы» со счетом 2:1.

«Заря» – «Черноморец» (19 сентября, 17:00)

Луганской «Заре» в этом матче будет непросто. Нашим клубам непривычно проводить официальные игры через два дня на третий (в четверг подопечные Скрипника провели встречу с «Буде-Глимт», еще и на искусственном поле). К тому же, у луганчан не лучшее психологическое состояние из-за поражения от норвежцев. «Черноморец», кажется, еще не до конца реализовал свой потенциал в УПЛ. А команда сейчас достаточно привлекательна, но во многих моментах коллективу Мороза не везет. «Черноморец» играет сам и дает играть, поэтому можно предположить, что голов в матче будет предостаточно. «Заря» является фаворитом на бумаге, но есть ощущение, что команда Скрипника потеряет очки в этой встрече из-за вышеназванных факторов.

Прогноз: ничья с большим количеством забитых мячей.

«Львов» – «Металлист-1925» (19 сентября, 19:30)

Встреча претендентов на вылет будет закрывать 8-й тур. «Металлист-1925» неплохо стартовал в УПЛ, но затем забуксовал, сейчас у команды только 6 очков. У «Львова» положение еще хуже: лишь 2 очка в 8-ми матчах и последнее место в таблице. Дулубу, который только пришел в команду, нужно спасать ситуацию. Встреча не будет зрелищной и богатой на голы, сейчас командам в первую очередь важен результат. У харьковчан чуть больше шансов на победу, но «Львов будет бороться: выпутываться из ситуации как-то нужно.

Прогноз: ничья без забитых мячей.

Турнирная таблица УПЛ.