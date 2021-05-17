Алиссон своим голом установил рекорд АПЛ и «Ливерпуля»

Вратарь забил в матче чемпионата Англии

Фото: twitter.com/LFC

«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» (2:1) в матче 36 тура АПЛ.

Победу «красным» принес гол вратаря Алиссона. Он установил два рекорда.

Первый – клубный, так как стал первым вратарем «Ливерпуля», который забил в матче АПЛ. Второй – рекорд АПЛ, так как это первый вратарь в истории турнира, забивший головой, сообщает Opta.

Алиссон стал шестым голкипером в истории, кто забивал в матче чемпионата Англии.