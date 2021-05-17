Нойер в шоке от гола Алиссона: «Вот это гол, дружище!»
Алиссон своим голом установил рекорд АПЛ и «Ливерпуля»
Вратарь забил в матче чемпионата Англии
17 мая 12:27
Фото: twitter.com/LFC
«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» (2:1) в матче 36 тура АПЛ.
Победу «красным» принес гол вратаря Алиссона. Он установил два рекорда.
Первый – клубный, так как стал первым вратарем «Ливерпуля», который забил в матче АПЛ. Второй – рекорд АПЛ, так как это первый вратарь в истории турнира, забивший головой, сообщает Opta.
Алиссон стал шестым голкипером в истории, кто забивал в матче чемпионата Англии.
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