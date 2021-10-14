«Заря» не выкупит Аллахяра у «Фенербахче»
Аллахьяр: «Заря» хочет выступить еще лучше, чем в прошлом сезоне»
Форвард – о предстоящей игре с «Шахтером»
Фото: ФК Заря
Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш поделился ожиданиями от игры с «Шахтером» в 11-м туре УПЛ.
«Это очень важная встреча как для нас, так и для «Шахтера». Между нами три очка разницы в таблице, в случае успешного результата мы настигаем «Шахтер». Это сильно мотивирует. Мы хотим быть предельно высоко в таблице и выступить лучше, чем в прошлом сезоне».
Разница между «Динамо», «Шахтером» и остальными командами в Украине ощутима?
«Все упирается в финансовые возможности. Естественно, эти две команды располагают совершенно другим бюджетом, нежели остальные клубы. Эти команды выступают в Лиге чемпионов. Но если говорить о качестве команд, то «Заря» может соперничать с этими командами. В минувшем сезоне мы победили «Шахтер» 1:0, а встреча первого круга завершилась 2:2. «Динамо» мы проиграли, но играли на равных. Мы можем конкурировать с этими командами».
Сложно иранцу проявить себя в украинском чемпионате?
«Не думаю, что уместно ставить вопрос в контексте национальности. Все дело в ментальности конкретного игрока. В футбол играют по всему миру, правила для всех одинаковы. Если у тебя сильная ментальность, ты можешь заиграть где угодно. Шахаб смог показать себя в Украине, мне удается показывать себя, но из этого не вытекает, что украинский чемпионат подходит всем иранцам, понимаете? Это все индивидуально».
«Заря» сыграет против «Шахтера» 15 октября.
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