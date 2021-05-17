Гол защитника принес «Реалу» победу над «Атлетиком» и оставил в чемпионской гонке
Аллегри готов возглавить «Реал»
Он может сменить Зидана
17 мая 12:44
Фото: AFP
«Реал» провел переговоры с Массимилиано Аллегри.
Мадридский клуб ищет замену Зинедину Зидану. Француз, скорее всего, уйдет из команды в конце сезона.
Как сообщает Sky Sports, Аллегри дал согласие возглавить команду на встрече с представителями клуба. На данный момент он без работы.
Аллгери также сватали обратно в «Ювентус».
Также «Реал» может назначить тренером Рауля.
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