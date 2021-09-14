Аллегри назвал главную цель «Ювентуса» на сезон

Итальянский специалист вернулся в Турин спустя два году отсутствия

Массимилиано Аллегри / фото - Juventus FC

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал Football Italia, чего ожидает от своей команды в новом розыгрыше Лиги чемпионов:

«Ювентус» считался фаворитом, потому что за эти 5 лет мы сыграли два финала с разными результатами и некоторым невезением, например, матч с мюнхенской «Баварией». У «Ювентуса», я говорил с президентом об этом почти сразу, главная цель — попасть в первую восьмерку. Тогда, когда мы туда попадём, может случиться всё что угодно. Мы должны попытаться пройти групповой этап, чтобы попытаться сыграть своими картами в Лиге чемпионов. В этом году мы не в числе фаворитов, но это не значит, что у нас нет желания победить».

Последний раз «зебры» доходили дальше 1/4 как раз-таки при Аллегри, в сезоне 2018/2019, уступив на этой стадии «Аяксу».

А последующих сезонах туринцы вылетели в 1/8 сначала от «Лиона», а потом против «Порту».

На групповом этапе «Ювентусу» будут противостоять «Челси», «Мальме» и «Зенит».

Напомним, экс-игрок «синьоры» Алессандро Дель Пьеро назвал причину неудавшегося сотрудничества Криштиану Роналду с «Ювентусом».