Дель Пьеро назвал причину неудачного сотрудничества Роналду с «Ювентусом»

В Турине выбрали неправильную стратегию развития

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Экс-форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал Football Italia, почему «Ювентус» не смог добиться желанных высот с Криштиану Роналду в составе:

«Очевидно, Роналду не хотел оставаться, так же очевидно, что это было полезно для клуба, поскольку теперь не придётся платить высокую зарплату. Роналду — чемпион, и его нужно было подписать. Скорее, проблема заключалась в неспособности команды вырасти вокруг суперзвезды. Мы часто оценивали выступления Криштиану почти как не связанные с «Ювентусом», и это симптом чего-то, что не сработало».

Спустя три года великий португалец покинул Турин и вернулся в МЮ, где в свое время стал мировой звездой.

«Дьяволы» будут выплачивать 15 миллионов за 36-летнего форварда в течении нескольких лет. В первом же матче за клуб легендарный нападающий отметился дублем и принес маникунианцам победу.

Уход Роналду не сильно изменил ситуацию в стагнирующем «Ювентусе». У «зебр» лишь одно очко после трех туров чемпионата.

Напомним, тренер МЮ Сульшер не гарантирует Роналду место в стартовом составе.