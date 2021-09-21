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Аллегри: «Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях»

Тренер готовит команду от матча к матчу
Футбол Серия А (Италия)
21:25
Аллегри: «Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях»
Фото: CalcioMercato

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался пресс-службе клуба, что пока не ставит команде цель на чемпионат.

«Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях. Единственная задача – выиграть у «Специи». Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом.

Играть со «Специей» в гостях непросто. Наши качества должны проявиться на длинной дистанции, мы должны выиграть. Тогда мы начнем смотреть на вещи иначе».

Игра состоится 22 сентября.

Онлайн трансляция «Специя» – «Ювентус».

Андрей Усмонов
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