Аллегри: «Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 4-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Несмотря на хороший первый тайм, когда мы создавали моменты и дали «Милану» лишь одну возможность, в конце матча, «Ювентус» рисковал даже проиграть в той игре, которая была полностью под нашим контролем.
К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Вы только посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше.
Признаюсь, я ошибся с заменами, да, это моя ошибка. Я должен был задействовать больше защитников и сыграть на удержание, поэтому я беру на себя ответственность за это.
Эта игра ничего не меняет в моем представлении о «Ювентусе». Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жесткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков».
В турнирной таблице Серии А «Ювентус» идет на 18-м месте после 4-х матчей, у команды лишь 2 набранных очка.