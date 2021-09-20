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Аллегри: «Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»

«Ювентус» снова не победил
Футбол Серия А (Италия)
12:49
Аллегри: «Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»
Массимилиано Аллегри / Фото: ФК Милан

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 4-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Несмотря на хороший первый тайм, когда мы создавали моменты и дали «Милану» лишь одну возможность, в конце матча, «Ювентус» рисковал даже проиграть в той игре, которая была полностью под нашим контролем.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Вы только посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше.

Признаюсь, я ошибся с заменами, да, это моя ошибка. Я должен был задействовать больше защитников и сыграть на удержание, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Эта игра ничего не меняет в моем представлении о «Ювентусе». Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жесткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков».

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» идет на 18-м месте после 4-х матчей, у команды лишь 2 набранных очка.

Петр Приходько
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Массимилиано Аллегри Милан Ювентус

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