Аллегри: «Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»

Массимилиано Аллегри / Фото: ФК Милан

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 4-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Вы только посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше.

Признаюсь, я ошибся с заменами, да, это моя ошибка. Я должен был задействовать больше защитников и сыграть на удержание, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Эта игра ничего не меняет в моем представлении о «Ювентусе». Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жесткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков».