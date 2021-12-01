Первый за 10 матчей гол Мораты помог «Ювентусу» одержать победу над «Салернитаной»
Аллегри: «Ювентус» потерял слишком много очков»
Команда выиграла впервые за три матча
11:28
Фото: Football-Italia
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football Italia победу над «Салернитаной» (2:0) и положение команды в таблице Серии А.
«Думаю, ребята показали хорошую игру и могли забить больше. Против «Салернитаны» с ее болельщиками было нелегко, во втором тайме в нашей штрафной возникала опасность после кроссов.
Мы потеряли слишком много очков. Наши молодые игроки талантливы, но не будем забывать, что развитие происходит только через опыт, через исправление ошибок и понимание, когда нужно атаковать, а когда – обороняться.
В таких случаях лучшего всего упрощать игру. Вчера на тренировке мы отрабатывали игру в пас, а сегодня я больше фокусировал внимание на психологии. Нам всем – игрокам, тренерскому штабу, болельщикам – пора возвращать долги «Ювентусу».
«Ювентус» идет 6-м в таблице Серии А.
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