Аллегри: «Ювентус» потерял слишком много очков»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football Italia победу над «Салернитаной» (2:0) и положение команды в таблице Серии А.

Мы потеряли слишком много очков. Наши молодые игроки талантливы, но не будем забывать, что развитие происходит только через опыт, через исправление ошибок и понимание, когда нужно атаковать, а когда – обороняться.

В таких случаях лучшего всего упрощать игру. Вчера на тренировке мы отрабатывали игру в пас, а сегодня я больше фокусировал внимание на психологии. Нам всем – игрокам, тренерскому штабу, болельщикам – пора возвращать долги «Ювентусу».