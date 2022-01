Алвес может сыграть за «Барселону» впервые после возвращения

Дани Алвес / Фото: Getty Images

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес имеет шанс впервые сыграть за команду после возвращения. Алвес попал в заявку каталонцев на матч против «Линареса» в Кубке Испании. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

SQUAD LIST #LinaresBarça@DaniAlvesD2 included on the list although he is awaiting confirmation of his registration pic.twitter.com/jbZmTn46Wu