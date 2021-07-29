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«Альянс» может продолжить существование. Решение будет принято сегодня вечером

Клуб Первой лиги – на грани исчезновения
Футбол Первая лига
14:49
«Альянс» может продолжить существование. Решение будет принято сегодня вечером
ФК Альянс / Фото: Football.ua

«Альянс» из Липовой Долины (пгт в Сумской области) может продолжить свое существование.

Известно, что клуб может перейти в руки нового инвестора. Решение об этом будет принято сегодня вечером. Сейчас футболисты «Альянса» получают предложения от других клубов, но остаются на контракте в «Альянсе».

Решение о снятии клуба с Первой лиги ПФЛ пока не приняла.

Напомним, президент «Альянса» подтвердил, что клуб снимается с соревнований и прекращает существование.

Источник: UA-Football Петр Приходько
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