«Альянс» может продолжить существование. Решение будет принято сегодня вечером

Клуб Первой лиги – на грани исчезновения

ФК Альянс / Фото: Football.ua

«Альянс» из Липовой Долины (пгт в Сумской области) может продолжить свое существование.

Известно, что клуб может перейти в руки нового инвестора. Решение об этом будет принято сегодня вечером. Сейчас футболисты «Альянса» получают предложения от других клубов, но остаются на контракте в «Альянсе».

Решение о снятии клуба с Первой лиги ПФЛ пока не приняла.

Напомним, президент «Альянса» подтвердил, что клуб снимается с соревнований и прекращает существование.