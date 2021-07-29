«Нас использовали как дойных коров». Официальное заявления «Альянса»
«Альянс» может продолжить существование. Решение будет принято сегодня вечером
Клуб Первой лиги – на грани исчезновения
14:49
ФК Альянс / Фото: Football.ua
«Альянс» из Липовой Долины (пгт в Сумской области) может продолжить свое существование.
Известно, что клуб может перейти в руки нового инвестора. Решение об этом будет принято сегодня вечером. Сейчас футболисты «Альянса» получают предложения от других клубов, но остаются на контракте в «Альянсе».
Решение о снятии клуба с Первой лиги ПФЛ пока не приняла.
Напомним, президент «Альянса» подтвердил, что клуб снимается с соревнований и прекращает существование.
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