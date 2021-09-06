«Альянс» сенсационно нанес «Кривбассу» первое поражение в сезоне

Команда из Липовой долины могла прекратить свое существование

Фото - ФК Кривбасс

В седьмом туре украинской Первой лиги «Кривбасс» в гостях уступил «Альянсу».

Уже на пятой минуте команде из сумской области удалось открыть счет. Гол забил Загинайлов.

Минимальный разрыв держался до середины второго тайма, когда Агапов удвоил преимущество команды. Практически сразу Дебелко с пенальти сократил отставание. Но на большее сил криворожан не хватило.

Первое поражение в сезоне не повлияло на второе место «Кривбасса» п турнирной таблице. «Альянс» на два очка отстает от зоны переходных матчей, но имеет матч в запасе.

Первая лига, 7 тур

«Альянс» – «Кривбасс» 2:1

Голы: Загинайлов, 5, Агапов, 72 – Дебелко, 77 (пен.)

«Альянс»: Важинский, Агапов, Герт (Шмигельский, 75), Лебеденко (Шарай, 64), Пиднебенной (Карноза, 64), Пикуль, Писный, Рогозинский, Ярошенко, Загинайлов (Сидоренко, 70), Неплях.

«Кривбасс»: Сарнавский, Говедарица, Ловрич, Пятов (Приходько, 81), Балан, Дебелко, Зотько, Рябов (Гордиенко, 85), Семенов (Щедрый, 46), Татарков (Мостовой, 46), Хобленко (Васин, 85).

Предупреждения: Шарай, Пикуль