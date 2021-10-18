Анчелотти: «Де Дзерби мой хороший друг, в «Шахтере» виден стиль игры»

Карло Анчелотти / Фото - Реал Мадрид

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». Слова итальянского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Пауза была проведена с пользой. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей. Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой. Мы уверены в себе.

У нас очень важные матчи и против «Шахтера» и «Барселоны». Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но нужно возвращаться на уровень, который был раньше.

Менди может завтра выйти как в старте, так и на замену. Для нас его возвращение – хорошая новость. Он может играть на левом фланге защиты, где ранее приходилось работать Гутьерресу.

Мы играли в защите 4-4-2 против «Эспаньола». Получилось не очень. Бессомненно, команда должна действовать по схеме 4-3-3. Потому что команда привыкла к ней, это видно сейчас.

Де Дзерби? Я знаю его очень хорошо. Он мой очень хороший друг. Наши стили игры отличаются. Но он очень хорошо работал с «Сассуоло». А сейчас в «Шахтере» видно явный стиль игры.